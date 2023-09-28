İstanbul Havalimanı’dan uçuş yapan 95'nci havayolu Çin’li Eastern oldu

Çin merkezli hava yolu şirketi China Eastern Airlines, İstanbul-Şangay seferlerine başladı. Şirket, İstanbul Havalimanı'nda sefer düzenleyen 95. hava yolu şirketi oldu.

KAYNAK: AA
İstanbul Havalimanı’dan uçuş yapan 95'nci havayolu Çin’li Eastern oldu

İstanbul Havalimanı'nda sefer düzenleyen 95. hava yolu şirketi olan China Eastern Airlines'ın "Airbus A330-200" tipi uçakla icra ettiği ilk uçuşta 199 yolcu yer aldı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali "A-11" kapısında düzenlenen törende konuşan İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan, Çin'den gelen üçüncü hava yolu şirketi China Eastren Airlines'ın ilk Şangay uçuşunun yolcularını mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı olarak günlük yaklaşık 250 bin yolcuyu misafir ettiklerini belirten Khan, "İstanbul'a Çin'den gelen üçüncü hava yolu olan China Eastern Airlines'ı görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

istanbul-havalimanidan-ucus-yapan-95nci-havayolu-cinli-eastern-oldu-yenicag-1.jpg

China Eastern Airlines Genel Müdürü Lu Jun ise İstanbul'a sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şangay ve İstanbul'un iki meşhur şehir olduğunu aktaran Lu Jun, "Bu iki şehir arasında uçuş yapmak için İGA ve diğer kuruluşlardan İstanbul'a gelmek için çok destek aldık. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Çinli hava yolu şirketi, İstanbul Havalimanı ile Şangay Uluslararası Havalimanı arasında haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyecek.

istanbul-havalimanidan-ucus-yapan-95nci-havayolu-cinli-eastern-oldu-yenicag-2.jpg

istanbul-havalimanidan-ucus-yapan-95nci-havayolu-cinli-eastern-oldu-yenicag-3.jpg

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi