İstanbul Havalimanı’dan uçuş yapan 95'nci havayolu Çin’li Eastern oldu

İstanbul Havalimanı'nda sefer düzenleyen 95. hava yolu şirketi olan China Eastern Airlines'ın "Airbus A330-200" tipi uçakla icra ettiği ilk uçuşta 199 yolcu yer aldı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali "A-11" kapısında düzenlenen törende konuşan İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan, Çin'den gelen üçüncü hava yolu şirketi China Eastren Airlines'ın ilk Şangay uçuşunun yolcularını mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı olarak günlük yaklaşık 250 bin yolcuyu misafir ettiklerini belirten Khan, "İstanbul'a Çin'den gelen üçüncü hava yolu olan China Eastern Airlines'ı görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

China Eastern Airlines Genel Müdürü Lu Jun ise İstanbul'a sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şangay ve İstanbul'un iki meşhur şehir olduğunu aktaran Lu Jun, "Bu iki şehir arasında uçuş yapmak için İGA ve diğer kuruluşlardan İstanbul'a gelmek için çok destek aldık. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Çinli hava yolu şirketi, İstanbul Havalimanı ile Şangay Uluslararası Havalimanı arasında haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyecek.