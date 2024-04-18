İstanbul Havalimanı'na Skytax'tan iki ödül. Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasına girdi

Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'na Skytax'tan iki ödül. Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasına girdi
İstanbul Havalimanı, Skytrax tarafından düzenlenen "2024 Dünya Havalimanları Ödülleri"nde dünyanın en iyi 10 havalimanı arasına girdi. Ayrıca, “Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ödüllerini de kazandı.

Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Skytrax 2024 Dünya Havalimanı Ödülleri’nde İGA İstanbul Havalimanı olarak liderliğimizi sürdürüyoruz. ‘Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri, Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ projelerimizle yatırımlarımızı artırarak, bugün olduğu gibi yarın da dünyanın küresel buluşma noktası olmaya devam edeceğiz. Bu başarı yolculuğumuzda bize eşlik eden tüm misafirlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Frankfurt’ta gerçekleştirilen ödül töreninde, İGA adına ödülleri Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Mere ve Müşteri Deneyimi Müdürü Abdulkadir Demirtaş kabul etti.

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