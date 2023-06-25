İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu sürüyor

DHA’nın haberine göre, Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yaz sezonun getirdiği yoğunluğa bayram tatilinin de eklenmesiyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği artarak devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri bir dizi önlem aldı. Zaman zaman check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında kuyruklar oluşuyor.

Cuma günü havalimanından bin 552 sefer düzenlenirken 246 bin 994 yolcu seyahat etti. Dün ise bin 510 uçuş ile 251 bin 737 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'nda bugün de bin 583 uçuş planlanırken, 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.