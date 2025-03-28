İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

Kaynak: İHA
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle yolcu hareketliliği başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün 721 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen için ikinci ara tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul'daki havalimanlarında yolcu yoğunluğu arttı.

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Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişlerinde x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ekipleri, giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor.

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Bu arada İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bugün bin 544 uçuşun planlandığını ve 242 bin 455 yolcuya hizmet edeceklerini açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bugün 721 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.

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HAVAYOLU ŞİRKETLERİ EK SEFERLER DÜZENLEYECEK

Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu kapsamda 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) yanı sıra AJet 38, Pegasus 157, SunExpress'in ise 50 ek sefer düzenleyeceği açıklandı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdi.

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