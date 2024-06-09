İstanbul Havalimanı’nda hareketli dakikalar. 600 metrede tespit edildi

İstanbul hava sahasında uçuş güzergahında tespit edilen dron hava trafik kontrol merkezini alarma geçirdi. Kule görevlisi, İstanbul Havalimanı'na iniş güzergahında uçurulan drona karşı pilotları bilgilendirdi.

O anlar kule ile pilot arasında geçen konuşma sırasında kayıt altına alındı.

KULE İNİŞE HAZIRLANAN UÇAĞI SON ANDA UYARDI

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde görevli kontrolör, İstanbul Havalimanı'na iniş için yaklaşan Soçi-İstanbul seferini yapan uçağın pilotuna dron hakkında bilgi vererek uyardı.

Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde görevli personel, tespit edilen dron hakkında pilota bilgi verirken, “Önünüzdeki trafik tarafından dron rapor edildi” ifadelerini kullanırken; dronun yüksekliğini de 600 metre (2 bin feet) olarak iletti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 TL para cezası kesiyor.