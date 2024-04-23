İstanbul Havalimanı'nda kendini tatmin etti. Büyük rezalet. Kameralar yok mu?

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan rezalet bir görüntü ortaya çıktı. Yer İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali yolcu bekleme salonu. İşte o salonda çevresinden onlarca yolcu geçerken bir yolcu koltuklara oturmuş mastürbasyon yapıyor. O rezalet görüntüler cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Rezalete imza atan yolcunun bunu yaptıktan sonra oturduğu yerde sigara içtiği ve yanında onlarca yolcu geçerken, şoke eden görüntülere imza atmaya devam ettiği görüldü.

HavaSosyalMedya'nın haberine göre bu durumu görenler hemen rezaleti polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler sapık yolcuyu gözaltına aldı.

Yapılan incelemede yolcunun Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.