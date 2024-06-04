İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nda rekor uçuş bekleniyor

İGA tarafından çalışanların katılımıyla düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Skywalkers" etkinliği, havalimanının otoparkında yapılıyor.

Etkinlikte çalışanlar ve diğer üst düzey yöneticilerle bir araya gelen Bilgen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu etkinliğin iki gün süren ve İGA çalışanları için artık geleneksel hale gelen bir etkinlik olduğunu belirtti.

Bilgen, etkinlikte çalışanların bir arada vakit geçirdiğini ve havalimanı personelinin yılın yorgunluğunu bu etkinlikle attığını ifade etti.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan 101 hava yolu şirketiyle 2024 yılına başladıklarını ve yıl sonunda 110 hava yolu şirketi hedefini sürdürdüklerini dile getirdi. "Özellikle Uzak Doğu'dan hava yollarının ilgisi devam ediyor. Ayrıca Hindistan, Japonya, Avrupa'dan ve Amerika kıtasından hava yollarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda 106 hava yolu şirketine ulaştık ve yıl sonunda 110'u geçmeyi hedefliyoruz. En son Croatia Hava Yolları katıldı. Görüşmelerimiz devam eden hava yolları var, üçü Çin'den. Belki 110'u bile geçebiliriz. Çin'den şu anda uçan dört, anlaşma imzaladığımız beş hava yolu var. Yakın zamanda eklenecek iki hava yolu şirketiyle görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşma sağlanırsa toplamda yedi Çin hava yolu şirketi olacak." dedi.

"BU YIL HEDEFİMİZ 85 MİLYON YOLCU"

Bilgen, havacılığın Türkiye için stratejik bir sektör olduğuna ve rekabet avantajlarını değerlendirdiklerine dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'nın coğrafi avantajını ve hizmet kalitesini Türk Hava Yolları'nın büyüme hamlesiyle birleştirerek bu yılı iyi geçirdiklerini söyledi.

"Geçen yılı 76 milyon yolcu ile kapattık. Bu yıl hedefimiz 85 milyon yolcu. Yıl sonu tahminimiz de 85 milyona yaklaşacağımız yönünde." diyen Bilgen, 2023 yılının haziran ayında günde 1690 uçuşla, temmuz ayında ise bir günde 266 bin yolcu ile Avrupa tarihinin rekorunu kırdıklarını hatırlattı.

Bilgen, "Bu yıl Kurban Bayramı'nın etkisiyle hem yolcu hem de uçuş sayısında bu rekorları geçmeyi hedefliyoruz. Özellikle yolcu sayısında geçen yılın 266 bin rakamını aşmayı umuyoruz." dedi.

ETKİNLİKTE PANEL VE ATÖLYELER DÜZENLENİYOR

Yarışmalar ve sahne gösterilerinin yer aldığı iki gün sürecek etkinlikte konserler de düzenleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı çalışanları için özel bir motivasyon etkinliği olarak düzenlenen etkinlikte bilgi yarışmaları, panel ve atölyeler organize ediliyor.

Müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte, sokak lezzetleri ile çalışanlar keyifli vakit geçiriyor.

"Skywalkers" etkinliği, yarışmalar ve sahne gösterileriyle yarın da devam edecek.