İstanbul Havalimanı'nda maymun çiçeği alarmı: Afrika uçuşları için yeni karar!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), maymun çiçeği salgını sebebiyle uluslararası acil durum ilan etmesinin ardından, Türkiye'de bu hastalığa rastlanmadığı bildirildi. Afrika kıtasında yayılmakta olan virüsle ilgili olarak Türkiye'de alınan önlemler ve yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir olgu saptanmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son değerlendirmelerde, ülkede maymun çiçeği virüsüne yönelik bir teyakkuz halinin olmadığı vurgulandı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamada, "Maymun çiçeği ve COVID-19'un seyrini yakından izliyoruz, fakat mevcut durumda endişe verici bir gelişme bulunmamaktadır." şeklinde konuştu.

İSTANBUL HAVALIMANI’NDA MAYMUN ÇIÇEĞINE KARŞI YENI ÖNLEMLER

İstanbul Havalimanı'nda, maymun çiçeği virüsüne yönelik artan endişeler doğrultusunda, yetkililer tarafından yeni sağlık önlemleri hayata geçirildi. Bu yeni düzenlemeler, özellikle Afrika kıtasına yapılan uçuşlarda görev alan kabin ekiplerini kapsıyor. Hava Sosyal Medya isimli Twitter hesabının aktardığı bilgilere göre, kabin görevlileri artık maske ve eldiven takarak hizmet verecekler. Bu kararın alınmasındaki asıl amaç, virüsün hava yoluyla diğer bölgelere sıçramasını önlemek ve bu sayede hem yolcuların hem de ekiplerin sağlığını korumak.

Tedbirler, global sağlık topluluğunun önerileri doğrultusunda, virüsün yayılma hızını kontrol altına almak ve uluslararası seyahat güvenliğini artırmak için devreye sokuldu. İstanbul Havalimanı'ndaki girişimler, halk sağlığını koruma konusunda havalimanı yönetimi ile sağlık otoritelerinin ortaklaşa yürüttüğü proaktif çalışmaların bir yansıması olarak görülüyor. Bu önlemler, virüsün kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynayacak ve havalimanının güvenli bir geçiş noktası olarak işlevini sürdürmesine olanak tanıyacak.