İstanbul'un en çok yolcu taşıma kapasitesine sahip havalimanı İstanbul Havalimanı'nda yangın paniği yaşandı. İstanbul havalimanının dış hatlar bölgesinden bulunan SkyTeam’ın mutfak kısmında alevler yükseldi.

YANGIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI İDDİASI

Havalimanının iç kısmında yaşanan yangın havalimanının birçok yerinden görüldü. Yangına vakit kaybetmeden söndürülme çalışmaları başlatılırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yangına tüplerle müdahale edildiği görüldü.

Yangının neden çıktığı ise henüz netlik kazanmazken, iddiaya göre elektrik panosunda yaşanan kısa devreden dolayı yangın çıktı.