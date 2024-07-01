İstanbul Havalimanı'ndaki rekor açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Havalimanı'ndaki rekor açıklandı

İstanbul Havalimanı, 30 Haziran tarihinde toplam 268 bin 275 yolcuyla tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bin 214, iç hatlarda 378 uçak trafiği olmak üzere toplamda bin 592 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

TÜM ZAMANLARIN YOLCU REKORU KIRILDI

Söz konusu tarihte dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda da 62 bin 554 olmak üzere tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı ve toplam 268 bin 275 yolcuya hizmet verildiği aktarıldı.

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Bakan Uraloğlu, son olarak geçtiğimiz yıl 2 Temmuz 2023 tarihinde 265 bin 961 yolcunun İstanbul Havalimanı'nı kullandığını hatırlattı.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız her geçen gün yeni bir rekor kırarak dünyada ne kadar önemli bir marka olduğunu gösteriyor. Hava yolunda dünyanın en önemli aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanımızın artarak devam eden başarıları bizleri gururlandırıyor” dedi.

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