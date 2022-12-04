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Rus Elena'dan dolandırıcı taksi isyanı. Normalden 3 kat fazla para ödedi

Elena adlı Rus kadın, İstanbul Havalimanı'ndan oturduğu yere gitmek için tuttuğu taksiye her zaman ödediğinden üç katı fazla hesap ödemesine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 23:49
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İstanbul havalimanından bindiği taksi 3 kat fazla para istedi. Rus Elena isyan etti

Rus Elena'dan dolandırıcı taksi isyanı. Normalden 3 kat fazla para ödedi
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İstanbul Havalimanı'ndan oturduğu yere gitmek için bindiği taksiye bin 900 lira ödeyen Elena Vykhodtseva isimli Rus turist sosyal medya hesabından yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden bindiği taksinin plakasını çekerek tepkisini gösteren Elena, taksiyle yaptığı yolculuk tutarının ne kadar olduğunu bildiğini de gösterdiği paylaşımında bunu yapan taksicileri dolandırıcı olarak nitelendirirken, "yabancıları aldatmaya yönelik bu girişimler ne zaman sona erecek" şeklinde tepki gösterdi.

ŞİKAYET ETMESİ İÇİN YORUMDA BULUNDULAR

Elena'nın bu paylaşımının altına ona destek veren çok sayıda yorum yapılırken taksiciyi İBB'ye şikayet etmesi konusunda uyardılar. İşte 600 TL tutması gereken yolculuğuna bin 900 lira ödeyen kadının yaptığı paylaşım:

"İstanbul havalimanından şu anda yaşadığım bölgeye ulaşım 600 liradan fazla değil ama varışta taksi şoförü 1900 lira istedi. Dolandırıcı taksiciler için adalet var mı? Yabancıları aldatmaya yönelik bu girişimler nihayet ne zaman sona erecek?"

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