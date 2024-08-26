İstanbul için son dakika mesajı AKOM'dan geldi: Saat vererek uyardılar

Düzenleme: Kaynak: İHA / ANKA
İstanbul için son dakika mesajı AKOM'dan geldi: Saat vererek uyardılar

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AKOM, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını çağrısında bulundu.

aw274986-01.jpg

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AKOM’un açıklamasında, “Salı günü sabah 07.00’den itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir.

aw274986-02.jpg

Öğle saatlerine kadar (12.00) devam etmesi beklenen yağışların, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde kuvvetli şekilde (15-30 kg/m) etkili olabileceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

AKOM'DAN "TEDBİRLİ OLUN" MESAJI

AKOM, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını çağrısında da bulundu.

Hafta boyu sağanak var. Meteoroloji birçok şehri uyardıHafta boyu sağanak var. Meteoroloji birçok şehri uyardı

Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldıAnkara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı

Son Haberler
Manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarpıp şarampole yuvarlandı Yaşam
Manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarpıp şarampole yuvarlandı
Flaş... Flaş... Süper Kupa'da Şampiyon Beşiktaş Spor
Flaş... Flaş... Süper Kupa'da Şampiyon Beşiktaş
Türkiye Bahçeli'nin Erdoğan'a yaptığı hareketi konuşuyor Gündem
Türkiye Bahçeli'nin Erdoğan'a yaptığı hareketi konuşuyor
Otomobil manava daldı: 1 ölü, 2 yaralı Gündem
Otomobil manava daldı: 1 ölü, 2 yaralı
Dolar ve Euro'da hareketlilik. Yeni rekor geldi! Ekonomi
Dolar ve Euro'da hareketlilik. Yeni rekor geldi!
Bir zam da yumurtaya geldi. İşte yeni fiyatlar Gündem
Bir zam da yumurtaya geldi. İşte yeni fiyatlar