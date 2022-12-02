İstanbul İsbak personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, Ar-Ge Uzman Yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak açıklandı

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az tercihen Elektrik/Elektronik/Elektronik Haberleşme/Bilgisayar vb. Mühendislik alanlarından mezun

Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri alanında ve Ulaştırma Mühendisliği konusuda tecrübeli

Alanındaki geliştirmeleri takip eden

Analitik düşünebilen

Ekip çalışmasına yatkın

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan

İstanbul Avrupa ve/veya Anadolu Yakası'nda ikamet eden

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakatlarda lisans diploma örneği istenecektir