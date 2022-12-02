İstanbul İsbak personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, Ar-Ge Uzman Yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak açıklandı
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az tercihen Elektrik/Elektronik/Elektronik Haberleşme/Bilgisayar vb. Mühendislik alanlarından mezun
Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri alanında ve Ulaştırma Mühendisliği konusuda tecrübeli
Alanındaki geliştirmeleri takip eden
Analitik düşünebilen
Ekip çalışmasına yatkın
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan
İstanbul Avrupa ve/veya Anadolu Yakası'nda ikamet eden
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mülakatlarda lisans diploma örneği istenecektir
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