İstanbul Kağıthane’de tamir ettiği TIR'ın altında kalarak öldü! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Serdar İkier, öğle saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan TIR'ın rampasında tamirat çalışması yapıyordu. Bu sırada, İkier'in altında bulunduğu tonlarca ağırlıktaki rampa aniden düştü ve İkier rampanın altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, forklift yardımıyla rampayı kaldırarak İkier'i sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak sağlık ekipleri, İkier'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmaları sonrasında, Serdar İkier'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunun ölüm haberini alan anne, yakınlarıyla birlikte olay yerine geldi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı acılı anne, "oğlum oğlum" diye feryat etti. Sinir krizi geçiren kadını, yakınları olay yerinden uzaklaştırdı. Hayatını kaybeden Serdar İkier'in dört yıllık evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.