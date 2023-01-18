İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 3 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, bünyesinde danışma personeli ve şoför olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI - DANIŞMA PERSONELİ
Yumuşak mizaçlı olmak
Etkili iletişim becerisine sahip olmak
Bilgileri karşı tarafa net ve anlaşılır şekilde aktarmak
Empati yeteneğinin gelişmiş olması
Ön yargısız olmak
Kurumun prosedürlerine uygun davranmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
MÜRACAAT KOŞULLARI - ŞOFÖR
Diksiyonu düzgün
Askerlik hizmetini tamamlamış
Konusunda tecrübeli ve iletişim becerilerine sahip
Esnek çalışma saatlerine uygun ve en az B sınıfı ehliyet sahibi olan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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