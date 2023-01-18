İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 3 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, bünyesinde danışma personeli ve şoför olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI - DANIŞMA PERSONELİ

Yumuşak mizaçlı olmak

Etkili iletişim becerisine sahip olmak

Bilgileri karşı tarafa net ve anlaşılır şekilde aktarmak

Empati yeteneğinin gelişmiş olması

Ön yargısız olmak

Kurumun prosedürlerine uygun davranmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

MÜRACAAT KOŞULLARI - ŞOFÖR

Diksiyonu düzgün

Askerlik hizmetini tamamlamış

Konusunda tecrübeli ve iletişim becerilerine sahip

Esnek çalışma saatlerine uygun ve en az B sınıfı ehliyet sahibi olan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş