İstanbul- Maltepe’de kontrolünü kaybeden cip dükkana çarptı: 3 Yaralı

Kazada dükkanın önünde oturan 2 kişi ile cip sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapalı kalan sokak, aracın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Yeni'nin kontrolündeki 34 KPA 504 plakalı cip, caddeden sokağa döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sokakta bulunan bir dükkana çarpan araç yan yattı. Kaza sonucu, aracın çarptığı dükkanın önünde oturan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi ile cip sürücüsü Hülya Yeni yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Cipin çarptığı dükkanın camları kırılarak hasar görürken, polis olay yerine şerit çekerek önlem aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Çamoluk Sokak, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.