İstanbul- Maltepe’de kontrolünü kaybeden cip dükkana çarptı: 3 Yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul- Maltepe’de kontrolünü kaybeden cip dükkana çarptı: 3 Yaralı

Maltepe’de caddeden sokağa dönmek isteyen cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana çarptı.

Kazada dükkanın önünde oturan 2 kişi ile cip sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapalı kalan sokak, aracın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hülya Yeni'nin kontrolündeki 34 KPA 504 plakalı cip, caddeden sokağa döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sokakta bulunan bir dükkana çarpan araç yan yattı. Kaza sonucu, aracın çarptığı dükkanın önünde oturan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi ile cip sürücüsü Hülya Yeni yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Cipin çarptığı dükkanın camları kırılarak hasar görürken, polis olay yerine şerit çekerek önlem aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Çamoluk Sokak, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu Yerel Haberler
Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu Ekonomi
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı Spor
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı
Bir bronz madalya daha geldi Spor
Bir bronz madalya daha geldi
Osmaniye'de devrilen greyderin altında kalan operatör hayatını kaybetti Yerel Haberler
Osmaniye'de devrilen greyderin altında kalan operatör hayatını kaybetti
Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı Dünya
Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı
Arnavutköy’de dehşet anları: Sokak ortasında eşini böyle öldürdü Gündem
Arnavutköy’de dehşet anları: Sokak ortasında eşini böyle öldürdü