İstanbul merkezli 10 ilde Sibergöz-29 operasyonu: 13 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere 10 ilde, vatandaşların kişisel bilgilerini sosyal medya üzerinden satışa sunan dolandırıcılara yönelik “Sibergöz-29” operasyonunun yapıldığını ifade etti. İstanbul, Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana’da düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok miktarda dijital malzemenin ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan kişilerin peşindeyiz. Onlara müsamaha göstermeyeceğiz. Operasyonu başarıyla yürüten polislerimize teşekkür ederim. Allah yollarını açık etsin, milletimizin desteği sizlerle.” şeklinde konuştu.