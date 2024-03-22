İstanbul merkezli 10 ilde Sibergöz-29 operasyonu: 13 gözaltı

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 10 ilde Sibergöz-29 operasyonu: 13 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul öncülüğünde 10 şehirde gerçekleştirilen Sibergöz-29 operasyonu kapsamında 13 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere 10 ilde, vatandaşların kişisel bilgilerini sosyal medya üzerinden satışa sunan dolandırıcılara yönelik “Sibergöz-29” operasyonunun yapıldığını ifade etti. İstanbul, Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana’da düzenlenen operasyonlar sonucunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok miktarda dijital malzemenin ele geçirildiğini belirtti.

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Bakan Yerlikaya, “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan kişilerin peşindeyiz. Onlara müsamaha göstermeyeceğiz. Operasyonu başarıyla yürüten polislerimize teşekkür ederim. Allah yollarını açık etsin, milletimizin desteği sizlerle.” şeklinde konuştu.

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