İstanbul merkezli 3 devden konkordato

Ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan bu büyük şirketler, sektördeki diğer pek çok firma gibi sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Patronlar Dünyası'ndan Murat KAYA'nın haberine göre; İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iş insanı Muhammet Karabıyık’ın sahibi olduğu Ayka Toprak Madencilik AŞ, Karabıyık Maden AŞ ve Sütçü Yusuf Gıda ve Hayvancılık Ltd. Şti. adlı üç büyük şirketin konkordato talebini kabul etti.

Mahkeme, İcra İflas Kanunu’nun 287. maddesi gereğince, söz konusu şirketler için 6 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süresince geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca, geçici konkordato komiseri olarak üç kişi atandı.

1983 yılında İstanbul’da kurulan Ayka Toprak Madencilik AŞ, Türkiye genelinde önemli projelerde rol oynamış ve 50 bin metrekarelik alanda üç tesisi ile faaliyet göstermişti. Şirket, madencilikten organik tarıma, gübre üretiminden bitki beslenmeye kadar geniş bir ürün yelpazesine sahipti.

1990 yılında İstanbul’da faaliyete geçen Karabıyık Grup, hafriyat, beton, toprak eleme tesisi, iş makineleri ve peyzaj alanlarında tanınmış bir isim olarak sektördeki yerini korumuştu.

Sütçü Yusuf Gıda ve Hayvancılık Ltd. Şti., Kemerburgaz’daki çiftliğinde günlük taze et ve süt ürünleri üretimi yapıyor ve mağazalarında satışını gerçekleştiriyordu.

Konkordato talebi etkisi Ankara’yı da kapsıyor. Daha önce geçici 3 aylık mühletle konkordato talebi kabul edilen Taurus Balgat Alışveriş Merkezi Yatırım AŞ için, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ağustos 2024 itibarıyla 1 yıl süresince kesin mühlet verilmesine karar verdi. Ayrıca, bir bağımsız denetçi ve bir hukukçu profesörden oluşan komiser heyetinin 1 yıl boyunca görevine devam etmesine hükmedildi.