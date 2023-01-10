10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:35
Takip Et

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ operasyonu 16 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 16'sı yakalandı.

Şüpheliler hakkında örgüte müzahir olduklarına yönelik beyanların bulunduğu ve Bank Asya'da artıran hesaplarının olduğu da belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında halen kamuda aktif çalışan hemşire ve öğretmen ile meslekten ihraç edilen polis memuru ve Merkez Bankası personelinin de bulunduğu öğrenildi.

Polisin firari 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
2
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
3
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
4
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Farioli sonucu beğenmedi
5
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
6
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
7
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı
﻿Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı
﻿Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar yağdı
﻿Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
﻿Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
﻿Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
﻿PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
﻿PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
﻿PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
﻿İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
﻿İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
﻿İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.