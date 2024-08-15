Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi yaşamını yitirmişti: 'Bir yudum kahve' hayatını kurtardı

Brezilya medyasında yer bulan gelişmelerine göre, bir uçak kazasında 62 kişi hayatını kaybetti. Kazadan kısa bir süre önce, yolculardan biri olan Adriano Assis'in, uçuş öncesinde vakit geçirmek için havalimanının üst katında bulunan kafeteryaya yöneldiği bildirildi.

KAHVESİNİ YUDUMLARKEN HAYATI KURTULDU

Assis, havaalanında kahve molası verirken ve işlerine devam ederken, uçuşunun zamanını kaçırdığının farkına varmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. TV Globo'ya yaptığı açıklamada, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim." dedi. Ayrıca, 9 yolcunun hava yolu şirketinin adını ve uçuş numarasını karıştırması sonucu trajik kazaya karışan uçağa binemedikleri bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'nın Cascavel şehrinden Guarulhos'a sefer yapan Voepass Havayolları'na ait ATR-72 model uçağın, 9 Ağustos tarihinde Vinhedo şehri yakınlarında düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan kurtulan olmadığı, Brezilya medyasının raporları arasında yer alıyor. Kimlik tespiti çalışmaları sürerken, uçağın düşüşün ardından çıkan yangın nedeniyle yetkililerin zorluklarla karşılaştığı belirtiliyor.