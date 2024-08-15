Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi yaşamını yitirmişti: 'Bir yudum kahve' hayatını kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi yaşamını yitirmişti: 'Bir yudum kahve' hayatını kurtardı

Brezilya'daki uçak kazasında 58 yolcu ve 4 mürettebatın yaşamını yitirdiği bildirildi. Son gelişmelere göre, kazadan sadece dakikalarla kaçıran Adriano Assis isimli yolcunun, son anda uçağa yetişememesinin ardında bir kahve molasının olduğu anlaşıldı.

Brezilya medyasında yer bulan gelişmelerine göre, bir uçak kazasında 62 kişi hayatını kaybetti. Kazadan kısa bir süre önce, yolculardan biri olan Adriano Assis'in, uçuş öncesinde vakit geçirmek için havalimanının üst katında bulunan kafeteryaya yöneldiği bildirildi.

hgn.jpg

KAHVESİNİ YUDUMLARKEN HAYATI KURTULDU

Assis, havaalanında kahve molası verirken ve işlerine devam ederken, uçuşunun zamanını kaçırdığının farkına varmadan zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. TV Globo'ya yaptığı açıklamada, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim." dedi. Ayrıca, 9 yolcunun hava yolu şirketinin adını ve uçuş numarasını karıştırması sonucu trajik kazaya karışan uçağa binemedikleri bildirildi.

gfrd.jpg

NE OLMUŞTU?

Brezilya'nın Cascavel şehrinden Guarulhos'a sefer yapan Voepass Havayolları'na ait ATR-72 model uçağın, 9 Ağustos tarihinde Vinhedo şehri yakınlarında düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan kurtulan olmadığı, Brezilya medyasının raporları arasında yer alıyor. Kimlik tespiti çalışmaları sürerken, uçağın düşüşün ardından çıkan yangın nedeniyle yetkililerin zorluklarla karşılaştığı belirtiliyor.

İlgili Haberler
ABD’nin Kerkük’teki sinsi oyunu!
Olayı mahkemeye taşıdı 420 bin lira tazminat kazandı. Ev sahibi ve kiracılar bu detaya dikkat
Yeni banka kuruluyor. Sektöre iddialı rakip
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu
Fenerbahçe’den Mourinho’nun transfer açıklamasına yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya zehir zemberek sözler
Yakalanmamak için kılık değil cinsiyet değiştirdi
Hisseli tapuda yeni sistem duyuruldu. Miras artık bu şekilde pay edilemeyecek
Son dakika... DSÖ salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etti
Son Haberler
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak Ekonomi
Emlakta yeni dönem. Bakanlık 81 ildeki kuruluşlara yazı gönderdi: Artık resmen zorunlu olacak
Ailede alacak verecek kavgası çıktı: Hem tekne hem otobüsü kundakladı Yerel Haberler
Ailede alacak verecek kavgası çıktı: Hem tekne hem otobüsü kundakladı
500 lotunuz 5500 lot olacak. KAP'a resmen bildirildi Ekonomi
500 lotunuz 5500 lot olacak. KAP'a resmen bildirildi
Kredi ile ev alma devri kapandı. Aylar sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Kredi ile ev alma devri kapandı. Aylar sonra bir ilk yaşandı
Cezaevinden çıktığı gün ortalığı tekrar birbirine kattı Yerel Haberler
Cezaevinden çıktığı gün ortalığı tekrar birbirine kattı
Dolarla satış yapıyorlardı: Ticaret Bakanlığı 4 milyon 654 bin TL'lik cezayı bastı! Ekonomi
Dolarla satış yapıyorlardı: Ticaret Bakanlığı 4 milyon 654 bin TL'lik cezayı bastı!