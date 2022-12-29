İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde okul öncesi öğretmen, psikolog, psikolojik danışman olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
• Üniversitelerin lisans düzeyinde okul öncesi öğretmenliği veya temel eğitim bölümlerinden mezun olmak. Ya da üniversitelerin lisans düzeyinde çocuk gelişimi bölümünden mezun olup; YÖK onaylı pedagojik formasyon eğitimine sahip olmak.
• Tercihen yüksek lisans mezunu olmak,
•Tercihen Okul Öncesi alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,
• Tercihen İngilizce bilmek,
• MS Office programlarını yetkinlikle kullanmak,
• Atanma şartlarına sahip olmak (T.C. vatandaşı olmak, sabıkası olmamak, erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak),
• Mesleki alan ve teknik yetkinliklere sahip olmak,
• Arşiv ve kayıt oluşturmak, dosyalama yapmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular yukarıda belirtilen https://kariyer.ibb.istanbul web adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.
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