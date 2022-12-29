İstanbul Personel Yönetim Aş. işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Personel Yönetim Aş, bünyesinde okul öncesi öğretmen, psikolog, psikolojik danışman olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

• Üniversitelerin lisans düzeyinde okul öncesi öğretmenliği veya temel eğitim bölümlerinden mezun olmak. Ya da üniversitelerin lisans düzeyinde çocuk gelişimi bölümünden mezun olup; YÖK onaylı pedagojik formasyon eğitimine sahip olmak.

• Tercihen yüksek lisans mezunu olmak,

•Tercihen Okul Öncesi alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• MS Office programlarını yetkinlikle kullanmak,

• Atanma şartlarına sahip olmak (T.C. vatandaşı olmak, sabıkası olmamak, erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak),

• Mesleki alan ve teknik yetkinliklere sahip olmak,

• Arşiv ve kayıt oluşturmak, dosyalama yapmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular yukarıda belirtilen https://kariyer.ibb.istanbul web adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.