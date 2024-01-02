İstanbul Sanayi Odası'ndan kara haber. PMI'da daralma sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Sanayi Odası'ndan kara haber. PMI'da daralma sürüyor
İstanbul Sanayi Odası İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksini yayınladı. Endeks 47,4'e çıktı ama iyileşme için 50 biriminin üzerine çıkılması gerekiyor.

İstanbul Sanayi Odası bugün İmalat PMI anketinin aralık sonuçlarını açıkladı. PMI Kasım ayında 47,2 olan değer Aralık ayında 47,4'e yükseldi. Ancak bu yükseliş, eşik değer olan 50 değerinin altında.

Yapılan değerlendirmelerde imalat sanayi üretimindeki zorlu piyasa koşullarına göre azalma yaşandı.

Satın almadaki düşüş son 4 ayın en yükses seviyesinde gerçekleşti. Bunun sonucuda ise stoklarda dü düşüş yaşandı. Girdi taleplerindeki zayıflıklar, tedarikçilerin tesliman sürülerini azalmasına olanak sağladı. Enflasyonda yaşanan düşüşe karşı ürün fiyatlarında ağustos ayından bu yana en hızlı çıkışın yaşanmasına neden oldu.

SİPARİŞLERDE AZALMA

İstanbul Sanayi Odası, Sektörel PMI raporu, 2023 yılının son ayında büyük yavaşlama yaşandı. Yeni siparişlerin 10 sektörden 9'unda yavaşladığına işaret ederken, sadece gıda ürünlerinde artış gözlendi.

Takipteki 10 sektörün yarısından fazlası çalışan sayısını arttırdığı görülürken, maliyet enflasyonu artış gösterdi. Yeni siparişlerde, yalnızca gıda ürünleri sektörü büyüme tespit edildi. Metalik mineral ürünlerinde en büyük düşüş gösterdi.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTMAYA DEVAM ETTİ

Girdi maliyetleri ise sektörlere görü büyük çoğunlukla hızlı bir şekilde devam etti. Anket kapsamında izlenen 10 sektör içinde girdi, fiyatlarda artış gözlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker'ın değerlendirmelerine yer verildi.

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