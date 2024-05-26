İstanbul semalarında ‘yeşil cisim’ paniği. Görenleri hayrete düşürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul semalarında ‘yeşil cisim’ paniği. Görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da gece gökyüzünde beliren yeşil cisim, görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul semalarında, gökyüzünde beliren yeşil renkli cisim sosyal medyanın gündemine oturdu.

Akşam saatlerinde Beykoz semalarında beliren cismin görüntüleri Hava Forum isimli hesaptan paylaşıldı.

Cismi cep telefonu kamerası aracılığıyla kaydeden yurttaşın, “hareket etmiyor” ve “fosforlu yeşil” dediği duyuldu.

Uzun süre hareketsiz kalan cismin, ilk etapta gökyüzüne yansıyan bir lazer olduğu düşünülse de, uzun süre hareketsiz kalışı UFO ihtimalini de akıllara getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları cismin göktaşı (meteor) olabileceği yönünde yorumlarda da bulundu.

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