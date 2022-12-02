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İstanbul şiirle buluşuyor

İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Şiirle Buluşuyor başlığı altında, şairler ve şiirleri üzerinden oluşturulan özel mekân ve ses evreninde yeni bir "anlatı"yı seyircisine sunuyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 18:21
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İstanbul şiirle buluşuyor

İstanbul şiirle buluşuyor
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İlk şair Edip Cansever ve Oteller Kenti şiiri, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 18.00'de seyirciyle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Klasiklerle Buluşuyor ismiyle tanımladığı 2022-2023 tiyatro sezonunda, tiyatro edebiyatının yerli ve yabancı klasiklerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Shakespeare'in Hamlet, Moliere'in Tartuffe, Arthur Miller'in Cadı Kazanı ve Suat Derviş'in romanından Gülriz Sururi'nin uyarladığı Fosforlu Cevriye, tiyatro seyircisinin de özlediği kalabalık kadrolu klasik oyunlar olarak sahnelenmeye başladı. Çok kısa sürede biletleri tükenen oyunlar, seyircinin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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