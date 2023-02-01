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Kazadan kaçarken kaza yaptı

İstanbul Şişli’de iki aracın sıkıştırmasından kaçan hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki otomobil takla attı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:41
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İstanbul Şişli’de hafif araç sürücüsü kazadan kaçarken kaza yaptı

Kazadan kaçarken kaza yaptı
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Kaza, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki aracın sıkıştırdığı hafif ticari araç sürücüsü, direksiyonu sağa kırınca park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken park halindeki otomobil takla attı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siyah otomobilin sağ tarafa yanaşması ve ona çarpmak istemeyen hafif ticari aracın kaldırıma çıkması görülüyor. Kaza sonrası vatandaşlar olay yerine koşuyor. Kaza yapan hafif ticari araç sürücüsü Oğulcan Dikmen "Ben köprünün üzerinden geliyordum. İki tane araç geliyordu. Bir araç diğerini sıkıştırınca o sağa kırmak zorunda kaldı. Ben de ondan kaçarken kaldırıma çıktım. Park halindeki bir araca çarptım. O da taşa takılıp takla attı" dedi.

(Kaynak: DHA)

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