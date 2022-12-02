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Vatandaş bardakla satılan yağı bile veresiye alıyor

Türkiye’de ekonomik politikalarda yapılan hatalar nedeniyle yurttaşların alım gücü her geçen gün eridi. Yurttaşlar artık bardakla satın alıkları yağı, salçayı, şekeri bile veresiye defterine yazdırıyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 08:14
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İstanbul Şişli'de vatandaş bardakla satılan yağı bile veresiye alıyor

Vatandaş bardakla satılan yağı bile veresiye alıyor
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TELE1'in haberine göre, Türkiye’de artan dolar kuru hızla yükselen enflasyon nedeniyle yurttaşların alım gücü hızla eridi. Artık yurttaşlar en temel gıda maddelerine bile ulaşmakta zorluk çekiyor. 

Veresiye defterleri kabardı. Krizle birlikte hayatımıza giren bardakla satış dönemi de artık işlemez duruma geldi. Yurttaşlar artık bardakla aldıkları yağı, salçayı şekeri bile yazdırır oldu.

“EN ÇOK DUYDUĞUMUZ KELİME AÇIK”

İstanbul Şişli Kuştepe’de bakkal işleten Metin Salih Şentürk günlük hayatında en çok duyduğu kelimenin ‘açık’ olduğunu söyledi. Bakkalına gelen müşterilerin ‘Açık şeker, salça, yağ, fasülye’ istediğini bunları da deftere yazdırdıklarını belirtti.

Kilo ile satışın artık unutulduğunu söyleyen Şentürk, “Vatandaş şeker alamadığı için geliyor ‘5 liralık şeker verir misin?’ diyor onu da deftere yazdırıyor. Menemen yapacak mesela, ‘Yarım margarin 5 liralık salça, üç tane domates’ diyor sonra diyor ki ‘Bunları deftere yazar mısın?’ ifadelerini kullandı.

 

 

 

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