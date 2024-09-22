"İstanbul-Sivas YHT hattında 4,5 ayda 200 binden fazla yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Sivas YHT hattının 26 Nisan 2023'te hizmete sunulduğunu, İstanbul-Sivas hattının ise 4 Mayıs 2024'te yolcu taşımaya başladığını hatırlattı.

Uraloğlu, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin Ankara merkezli YHT ağına bağlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın hızlı tren konforuyla tanıştığını belirtti. Açıldığı tarihten bugüne kadar Ankara-Sivas YHT hattında 1 milyon 306 bin 159 yolcunun seyahat ettiğini ifade eden Uraloğlu, sadece 4,5 ayda İstanbul-Sivas YHT hattında 200 bin 186 yolcunun seyahat ettiğini vurguladı. Bu ilginin, yeni istasyonların hizmete girmesiyle daha da artmasını beklediklerini söyledi. Her yeni istasyonun, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgeler arasındaki bağı güçlendiren bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Yıldızeli ve Elmadağ YHT istasyonları yarın hizmet vermeye başlıyor

ELMADAĞ VE YILDIZELİ İSTASYONLARI YARIN AÇILACAK

İstanbul-Ankara-Sivas YHT hattında yer alan Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının da yolcuların hizmetine açılacağını bildiren Bakan Uraloğlu, "En son 23 Ağustos'ta yolcu kullanımına sunulan Yerköy İstasyonu'nun ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarımızı da 23 Eylül günü hizmete alıyoruz. Yarından itibaren hem İstanbul-Sivas YHT hem de Ankara-Sivas YHT, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap veren bu iki istasyonumuzda yolcularını karşılayacak. Hızlı tren ağımız, sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir kalkınma hamlesidir. Şehirlerimizi birbirine yaklaştırıyor, ekonomik faaliyetleri canlandırıyor, turizme de önemli katkılar sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, artık daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde seyahat edebiliyor. Ulaşımda daha güçlü ve daha modern bir Türkiye için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas - Ankara YHT Tren seferleri değişti