Sivas - Ankara YHT Tren seferleri değişti

Valilikten yapılan son açıklamaya göre, Ankara-Sivas ve Sivas-Ankara arasındaki YHT seferlerinin iptal edildiğine dair çıkan spekülasyonlar asılsızdır ve seferler devam etmektedir.

Valilik açıklamasında, "TCDD'nin Ankara-Sivas demiryolu hattının 15 farklı noktasında sürdürdüğü yol bakım çalışmaları nedeniyle, sefer sürelerinde yaklaşık 68 dakika artış yaşanmıştır. Bu durum, tren saatlerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır.

Yeni tren saatleri aşağıdaki gibidir:

ANKARA YÖNÜNE SEFERLER:

• Sivas'tan Kalkış: 07.10 - Ankara'ya Varış: 10.59

• Sivas'tan Kalkış: 17.40 - Ankara'ya Varış: 21.29

İSTANBUL YÖNÜNE SEFERLER:

• Sivas'tan Kalkış: 13.00 - İstanbul'a Varış: 21.15

DÖNÜŞ SEFERLERİ:

• Ankara'dan Kalkış: 08.05 - Sivas'a Varış: 11.05

• Ankara'dan Kalkış: 18.30 - Sivas'a Varış: 22.16

İSTANBUL'DAN SİVAS'A SEFERLER:

• Sögütlüçeşme'den Kalkış: 07.35 - Sivas'a Varış: 15.44"

Öte yandan, bu düzenlemenin Aralık ayına kadar sürmesi ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sefer sürelerinin kısalacağı belirtildi.