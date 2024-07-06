Sivas - Ankara YHT Tren seferleri değişti

Düzenleme: Kaynak: AA
Sivas - Ankara YHT Tren seferleri değişti

Sivas ile Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, bakım çalışmaları nedeniyle yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan son açıklamaya göre, Ankara-Sivas ve Sivas-Ankara arasındaki YHT seferlerinin iptal edildiğine dair çıkan spekülasyonlar asılsızdır ve seferler devam etmektedir.

Valilik açıklamasında, "TCDD'nin Ankara-Sivas demiryolu hattının 15 farklı noktasında sürdürdüğü yol bakım çalışmaları nedeniyle, sefer sürelerinde yaklaşık 68 dakika artış yaşanmıştır. Bu durum, tren saatlerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır.

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Yeni tren saatleri aşağıdaki gibidir:

ANKARA YÖNÜNE SEFERLER:

• Sivas'tan Kalkış: 07.10 - Ankara'ya Varış: 10.59

• Sivas'tan Kalkış: 17.40 - Ankara'ya Varış: 21.29

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İSTANBUL YÖNÜNE SEFERLER:

• Sivas'tan Kalkış: 13.00 - İstanbul'a Varış: 21.15

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DÖNÜŞ SEFERLERİ:

• Ankara'dan Kalkış: 08.05 - Sivas'a Varış: 11.05

• Ankara'dan Kalkış: 18.30 - Sivas'a Varış: 22.16

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İSTANBUL'DAN SİVAS'A SEFERLER:

• Sögütlüçeşme'den Kalkış: 07.35 - Sivas'a Varış: 15.44"

Öte yandan, bu düzenlemenin Aralık ayına kadar sürmesi ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sefer sürelerinin kısalacağı belirtildi.

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