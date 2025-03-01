İstanbul şubat enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Şubat 2025 enflasyon verilerini açıkladı.
İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında aylık bazda yüzde 3,19 artış gösterdi.
Ocak ayında yüzde 5,16 olan aylık enflasyon, şubatta bir miktar yavaşlarken, yıllık enflasyon da geriledi. Yıllık bazda enflasyon yüzde 48,40’tan yüzde 45,35’e düştü.
TOPTAN EŞYA FİYATLARI DA ARTTI
İstanbul’da Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, şubat ayında aylık yüzde 2,33 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,10’luk bir artış yaşandı.
Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 51,13 seviyesindeydi. Şubat itibarıyla toptan eşya fiyatlarında da enflasyonun yavaşladığı görüldü.
ÖZETLE:
✅ Tüketici fiyatları aylık: %3,19 arttı
✅ Tüketici fiyatları yıllık: %45,35’e geriledi
✅ Toptan eşya fiyatları aylık: %2,33 arttı
✅ Toptan eşya fiyatları yıllık: %35,10 oldu