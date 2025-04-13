İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza: Yardım için durdular, canlarından oldular

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza: Yardım için durdular, canlarından oldular

İstanbul Bayrampaşa'da zincirleme kazada yardım etmek için duran motosikletli ve cip sürücüsü, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

34 MTJ 107 plakalı otomobil , henüz bilinmeyen bir sebeple hasarlı kazaya karıştı. Olayı fark eden motosiklet sürücüsü A.S. ve 34 MTC 254 plakalı otomobilin sürücüsü, yardım etmek amacıyla yol kenarında durdu.

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Tam bu sırada, 34 KZG 297 plakalı bir başka otomobil, kaza alanını fark edemeyerek, yol kenarında duran kişilere ve araçlara çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ve cipin sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol temizlendi ve trafik yeniden açıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Yardım için durdular, canlarından Oldular

İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Yardım için durdular, canlarından Oldular

İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Yardım için durdular, canlarından Oldular

İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Yardım için durdular, canlarından Oldular

İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Yardım için durdular, canlarından Oldular

İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Yardım için durdular, canlarından Oldular

İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Yardım için durdular, canlarından Oldular

İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: Yardım için durdular, canlarından Oldular

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