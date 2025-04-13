İstanbul TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza: Yardım için durdular, canlarından oldular

34 MTJ 107 plakalı otomobil , henüz bilinmeyen bir sebeple hasarlı kazaya karıştı. Olayı fark eden motosiklet sürücüsü A.S. ve 34 MTC 254 plakalı otomobilin sürücüsü, yardım etmek amacıyla yol kenarında durdu.

Tam bu sırada, 34 KZG 297 plakalı bir başka otomobil, kaza alanını fark edemeyerek, yol kenarında duran kişilere ve araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ve cipin sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol temizlendi ve trafik yeniden açıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.