İstanbul trafiği Bolu'ya taşındı. Sıkışan trafikte yumruk yumruğa kavga

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişini kullanarak tatil bölgelerine akın eden araç sahipleri yoğun trafiğe neden oldu. Yol verme tartışması 2 sürücünün yumruk yumruğa kavga etmesine neden oldu.

İstanbul trafiği Bolu'ya taşındı. Sıkışan trafikte yumruk yumruğa kavga

İHA'nın haberine göre, olay, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı trafiği nedeniyle yavaş akan trafikte sağ şeridi kullanan TIR sürücüsü, Çaydurt mevkiinde emniyet şeridini kullanarak hatalı sollamalarla ilerleyen ve daha sonra kendisinin önüne atlayan sürücüyle tartıştı.

Kısa süre araç içinden birbiri ile atışan 2 sürücü daha sonrasında araçlardan inerek yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan kavga anları anbean kameraya kaydedildi. Yaşanan kavgayı çevredekiler ve polis ekipleri ayırdı. TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde yoğun trafik akışı sürüyor.

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