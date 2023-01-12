İstanbul Tuzla’da icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul İl, Tuzla İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 5892 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz üzerinde herhangi bir bina bulunmamakta olup, boş vaziyettedir. Söz konusu parsel Geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan binatar ve siteler bulunmaktadır. Sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalarımaktadırlar. Barbaros Hayrettin Caddesine batıdatı cepheli, Vatan Caddesine SG60m., Rauf Orbay Caddesine 760m, Tuzla Sahile I km., E-5 Karayoluna 2 km. mesafede konumludur.

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