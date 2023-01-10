﻿İstanbul Tuz-Yap 225 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Tuz-Yap, bünyesinde beden işçisi, bulaşıkçı, usta ve güvenlik görevlisi olmak üzere 225 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-) T.C. VATANDAŞI OLMAK

2-) İŞ BAŞI YAPTIĞI TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMUŞ VE 45 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMAK

3-) ENAZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK

4-) SABIKA KAYDININ BULUNMAMASI

5-) KAMU HAKLARINDAN YASAKLI OLMAMAK

6-) EMEKLILIK MAAŞI ALMAYA HAK KAZANMAMIŞ OLMAK

7-) HERHANGİ BİR İDEOLOJİK FAALİYETTEN YAKALANMAMIŞ VE HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMAK

8-) ASKERLİKLE İLİŞIĞI OLMAMAK (ERKEK ADAYLAR İÇİN)

9-) TUZLA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İKAMET ETMEK

10-) İSTİHDAM SÜRESİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN EMEKLİLİK, YAŞLILIK VEYA MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIKLARI TARİHİ GEÇMEYECEĞİNİ KABUL ETMİŞ ILMAK.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYGUN SAĞLIK (ENGELLI)RAPORU.

*SABIKA KAYDI BELGESİ

*KİMLİK FOTOKOPİSİ

*ASKERLİK DURUMU BELGESİ (ERKEK ADAYLAR İÇİN)

*ÖĞRENİM BELGESİ (SON MEZUM OLUNAN OKUL İÇİN)