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İstanbul Tuz-Yap 225 işçi alacak

İstanbul Tuz-Yap, bünyesinde beden işçisi, bulaşıkçı, usta ve güvenlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 225 personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 07:24
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İstanbul Tuz-Yap 225 personel alacak

İstanbul Tuz-Yap 225 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Tuz-Yap, bünyesinde beden işçisi, bulaşıkçı, usta ve güvenlik görevlisi olmak üzere 225 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-) T.C. VATANDAŞI OLMAK
2-) İŞ BAŞI YAPTIĞI TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMUŞ VE 45 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMAK
3-) ENAZ İLKOKUL MEZUNU OLMAK
4-) SABIKA KAYDININ BULUNMAMASI
5-) KAMU HAKLARINDAN YASAKLI OLMAMAK
6-) EMEKLILIK MAAŞI ALMAYA HAK KAZANMAMIŞ OLMAK
7-) HERHANGİ BİR İDEOLOJİK FAALİYETTEN YAKALANMAMIŞ VE HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMAK
8-) ASKERLİKLE İLİŞIĞI OLMAMAK (ERKEK ADAYLAR İÇİN)
9-) TUZLA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İKAMET ETMEK
10-) İSTİHDAM SÜRESİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN EMEKLİLİK, YAŞLILIK VEYA MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIKLARI TARİHİ GEÇMEYECEĞİNİ KABUL ETMİŞ ILMAK.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYGUN SAĞLIK (ENGELLI)RAPORU.
*SABIKA KAYDI BELGESİ
*KİMLİK FOTOKOPİSİ
*ASKERLİK DURUMU BELGESİ (ERKEK ADAYLAR İÇİN)
*ÖĞRENİM BELGESİ (SON MEZUM OLUNAN OKUL İÇİN)

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