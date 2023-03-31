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İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti binasına saldırı açıklaması

İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:05
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İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti binasına saldırı açıklaması

İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti binasına saldırı açıklaması
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İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Parti binasının camına isabet eden kurşun kafeterya bölümündeki koltuğa saplandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken polis binada incelemelerde bulunuyor. Saldırı üzerine, Genel Başkan Meral Akşener il başkanlığına

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.

Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 31.03.2023 – Saat 12.30.

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