Valilikten CHP binasına saldırı açıklaması: 8 kişi tespit edildi. Olay yerinde 3 adet kovan bulundu

İstanbul Valiliği, CHP'nin temsilciliğine yapılan silahlı saldırıyla ilgili, "6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir." dedi.

Valilikten CHP binasına saldırı açıklaması: 8 kişi tespit edildi. Olay yerinde 3 adet kovan bulundu

Editör: Oğuz OK

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğine silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Açıklamada, "Bugün saat 01.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesinde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbar edilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda; 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir.

Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

KAFTANCIOĞLU: "BİZ KORKMAYIZ"
Kaftancıoğlu paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır.

Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!

Vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yüreğine yazmış zaten. Camlara RTE yazsanız kaç yazar! Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri biran önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıs'tan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durumu yaşamayacak.

Aradaki fark bir kez daha farkedilsin diye: Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla, vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir!"

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