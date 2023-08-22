İstanbul Valiliği’nden MHP eski İlçe Başkanının hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin açıklama

Eyüpsultan'da park etme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valiliği’nden MHP eski İlçe Başkanının hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin açıklama

Eyüpsultan'da park etme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, konuya ilişkin “Olayda silah kullanan firari şüpheli (Faruk P) dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, işlettiği kafenin önüne araç çekilmesine tepki göstererek aracın çekilmesini istedi.

Araç sahibi aracını çektikten sonra kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu. Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti.

“FİRARİ ŞÜPHELİ (FARUK P) DIŞINDAKİ ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI. FARUK P İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kafe sahibi (K.K) ile işyeri önüne araç park eden (Faruk P), (T.P), (S.A.P) ve (Fuat P) adlı şahıslar arasında yaşanan tartışmada (K.K) adlı işyeri sahibi hayatını kaybederken, (Fuat P) ve olay yerinde bulunan (Y.K) isimli şahıs vurularak ağır yaralanmıştır. Olayda silah kullanan firari şüpheli (Faruk P) dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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