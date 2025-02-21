İstanbul Valisi canlı yayında açıkladı: Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı vatandaşların günlük hayatlarını olumsuz bir şekilde etkiliyor.

TV100'de canlı yayına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

İstanbul'da hafta sonu bu yerler kapalı olacak! Vali Gül'den son dakika açıklaması

Milyonlarca öğrenci ve velinin de merak ettiği okul tatili ile ilgili bir soruya yanıt veren Vali Gül, pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağının hava durumuna bağlı olduğunu aktardı.

PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminleri ile ilgili son verileri de kamuoyu ile paylaşan Gül, "Bu tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir şey değil. Hava durumu kötüyse tatil olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. Meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi günü hava güzel. Pazartesi’den başlayarak okulun tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da okullar Vali Gül'ün açıklaması ile bugün tatil edilmişti.