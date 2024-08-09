İstanbul Valisi ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yerlikaya '729 bin Suriyeli kayıp' demişti

İstanbul Emniyet Verileri Değerlendirme Toplantısı, Vali Davut Gül'ün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı.

"2 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

Toplantıda, 2024'ün ilk yedi ayında İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin emniyet verileri açıklandı. Vali Davut Gül, toplantıda yaptığı açıklamada, İstanbul’un güvenliğini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda elde edilen başarıları paylaştı. 2024'ün ilk yedi ayında 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 kişinin yakalandığını, 447 kişinin tutuklandığını ve 483 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Ayrıca, son bir ayda yapılan operasyonlarda 413 kişinin yakalandığını, 52 kişinin tutuklandığını ve 60 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandığını vurguladı. "Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi" dedi.

"119 SUÇ ÇETESİNİN ÇÖKERTİLDİ"

Vali Gül, ayrıca, suç çetelerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda da önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti. Yılın ilk yedi ayında 747 operasyonda 119 suç çetesinin çökertildiğini, 3 bin 583 kişinin yakalandığını ve bin 677 kişinin tutuklandığını söyledi. Bu operasyonlar sonucunda 33 milyar 411 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu ve yaklaşık 1 milyar dolarlık suçtan elde edilen mal varlığının ele geçirildiğini belirtti.

"31 BİN 765 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Göç konusuna da değinen Vali Gül, İstanbul’da 1 milyon 74 bin 400 yabancının yaşadığını, yılın ilk yedi ayında vize muafiyeti veya ikamet süresi sona eren 191 bin 716 yabancının Türkiye’den çıkış yaptığını ve 31 bin 765 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü ifade etti. Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda 420 kişinin yakalandığını, 119 kişinin tutuklandığını belirten Vali Gül, 100 Mobil Göç Noktası aracıyla 420 bine yakın yabancının kontrollerinin gerçekleştirildiğini ve 42 bin 709 düzensiz göçmenin tespit edildiğini söyledi.