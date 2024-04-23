İstanbul Valisi’nin koltuğuna oturdu Taksim'de 1 Mayıs’a izin verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç’a devretti.

Makam koltuğuna oturan Derin Mina Koç, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"1 MAYIS'A İZİN VERİRİM"

Çocuk doktoru olmak istediğini söyleyen Derin Mina Koç, 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim Meydanı’nda yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruya ise "İzin veririm tabii ki" yanıtını verdi.

“HERKESİN HUZUR BULDUĞU ALANLARIN ÇOĞALMASINI İSTERİM”

Derin Mina Koç, çocukların en temel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda ise “Öncelikle bizim en temel ihtiyaçlarımızdan olan oyun ihtiyaçlarımızın giderilebilmesi için daha fazla çocuk parklarının ve oyun alanlarının olması bu alanların içinde bulunan oyuncakların ve zeminin uygun malzemeden yapılmasını istiyorum. Doğadan uzak olan AVM'lerde vakit geçirmek istemediğim için botanik bahçeler, bisiklet yolları herkesin huzur bulduğu alanların çoğalmasını isterim. İsteklerimi planlarken sadece yaşıtlarımı değil abi ve ablalarımı da düşündüm” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını belirtirken; yaptığı açıklamada, "Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yerine oturan çocuktansa Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanmasına izin çıktı.