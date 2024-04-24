1 Mayıs'ta Taksim belirsizliği. DİSK'ten yeni açıklama

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs 2024 çalışmaları kapsamında "Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Çerçevesinde 1 Mayıs, Hukuk, Taksim" konulu bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da yer aldı.

Toplantıda konuşma yapan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs’ının ülkemiz açısından da önemli bir dönemeçte kutlanacağını belirterek, Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu gerçeğinin 2013 yılından beri tamamen keyfi biçimde yok sayıldığını ve bu uygulamaya 11 yıl sonra artık son verilmesi gerektiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin aldığı, '1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır' kararını hatırlatan Çerkezoğlu, güvenlik gerekçesinin yıllarca ileri sürülecek bir mazeret olmadığını vurguladı.

Çerkezoğlu, işçi ve emekçilerin yılda bir kez topluca kendi gününde dertlerini, taleplerini geleneksel meydanlarında dile getirmesi; karanfillerile yaslarını, şarkılarını söylemesi kısıtlama adı altında yasaklanamayacağını belirtti.

"1 MAYIS'I TAKSİM'DE YAPMA KARARLILIĞINDAYIZ"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ise toplantıda yaptığı konuşmada toplantı ve gösteri hakkı ve ifade özgürlüğünün işçi ve emekçilerin toplantı yapacağı yeri kendilerinin belirleme hakkını da içerdiğini vurgulayarak, bundan dolayı idarecilerin 'Biz başka yer gösteriyoruz zaten, sadece 100 kişinin girmesiyle anma etkinliği yapılabilir, bu bir yasaklama değil, kısıtlamadır' şeklindeki açıklamaların hukuksuz olduğunu öne sürdü.

"İSTANBUL VALİSİYLE İKİ KEZ GÖRÜŞME YAPTIK"

Bir basın mensubunun Taksim konusunda ısrarlı olup olmadıklar ve Valiliğin başka yer gösterdiği takdirde oraya gidip gitmeyecekleri yönünde sorusuna Çerkezoğlu, Taksim'de 1 Mayıs'ı yapma konusunda kararlılıklarının ilk günden beri çeşitli dayanaklarla ifade ettiklerini söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile iki kez görüştüklerini ifade eden Çerkezoğlu, bir kaç gün önce yaptıkları görüşmede kendilerine başka bir alan talep etmeleri noktasında hazırlık yapmak istediklerini belirtti.

Özellikle Taksim konusunda, hukuksal olarak ortada duran bir gerçeğe sahip çıkma konusunda kararlı olduklarını belirten Çerkezoğlu, bu yıl 1 Mayıs'ı Taksim'de yapmak Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ını demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti, gerçek bir Cumhuriyete sahip çıkma adına çok önemsediklerini söyledi.

Çerkezoğlu, bununla ilgili çalışmaları ve iradelerini sürdüreceklerini belirtirken, bunu görüşmelerde de devam ettireceklerini vurguladı.