Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması. Son noktayı koydu

Her yıl binlerce işçinin bir araya gelerek sendikal haklarını dillendirdiği, bu kapsamda yürüyüş ve etkinlikler düzenlediği 1 Mayıs, bu yıl bir kere daha Taksim Meydanı’nda kutlanamayacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasağa ilişkin yaptığı açıklamada, Taksim'de 1 Mayıs kutlanmamasının yasaklama değil 7 yıldır devam eden bir kısıtlama olduğunu belirterek, 2012 yılından beri olduğu gibi bu yılda 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı’nda kutlanmayacağına işaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, İstanbul Valiliği tarafından duyurulan ve içinde Anayasa Mahkemesi kararlarının bulunduğu açıklamamın sorulması üzerine Anayasa Mahkemesi kararının iyi okunması gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi kararını okuduğunu belirterek, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve arkadaşlarının kendisini ziyaret ettiğini ve onlarla da okuduklarını söyledi.

Yerlikaya, bundan dolayı 2911 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'da ve tüm şehirlerde başvuru yapıldığı takdirde, bütün önceden beyan edilen meydanların hepsinin mitinge açık olduğunu ama Taksim'e ilişkin de tamamen yasaklamanın olmadığını, 7 yıldan beri uygulanan kısmi kısıtlama olduğunu ifade etti.

Konfederasyon başkanlarıyla da görüştüğünü belirten Yerlikaya, 1 Mayıs'ın güzel bir şekilde kutlanmasını istediklerini dile getirdi.

"HANGİ MİTİNG MEYDANINI İSTİYORLARSA EMİRLERİNDE"

Bakan Yerlikaya, “Taksim'e çelenk koyma, saygı duruşunda bulunma, basın açıklaması yapmaya ilişkin 100'er arkadaşıyla beraber randevu alacaklar, hepsine randevu verdik, halen de randevu açık. Mitingle ilgili ister İstanbul'da ister diğer vilayetlerde hangi miting meydanını istiyorlarsa emirlerinde" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'ÜN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen program esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan'ın coşku içerisinde kutlandığını belirterek, önümüzde de 1 Mayıs etkinliklerinin olduğunu ve 2012 yılından itibaren Taksim'de etkinliklerin yapılmadığını hatırlattı. Gül, dolayısıyla da Taksim’in bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı olduğunu vurguladı.

Başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuklarını belirten Vali Gül. Taksim'de bu sene de etkinliklerin olmayacağını kendilerine izah ettiklerini açıkladı.