İstanbul ve Konya’dan sonra bir ilde daha polise saldırı! Zanlı vurularak etkisiz hale getirildi

Son günlerde giderek artan polis saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul ve Konya'daki saldırılarının üzerinden bir hafta geçmemişken, saldırının yeni adresi Samsun oldu.

Edinilen bilgilere göre, Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Olayın olduğu yerde araştırma yapan polis ekipleri, bir evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.’nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

TAŞKINLIK ÇIKARDI

Şahsın evine giren polis, odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.’nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı.

POLİSİ YARALADI

Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldırılarda bulunan T.K., komiser M.D.’yi her iki bacağından yaraladı. Daha sonra polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. T.K., Samsun’daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.