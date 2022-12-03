Spiker yarışı anlattı izleyenler gülmekten bayıldı

1997 yılının 14 Ağustos tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2. İnönü koşusuna 5 at katıldı. 1200 metre çimde koşulan yarışta 1 numara Adalım 2 numarada Boat Race, 3 numarada Robi, 4 numarada Sampacino ve 5 numarada da Tamontana start aldı.

Yarışın başlamasıyla birlikte çok iyi bir çıkış yapan 5 numaralı Tamontana yağmur nedeniyle ağırlaşan zemine rağmen rakiplerine fark atarak yarışı önde götürmeye başladı.

Tay TV'den yarışı anlatan ünlü sunucu Ali Kayakıt, bir anlık dalgınlığının kurbanı oldu. Önde giden 5 numaralı Tamontana adlı unutan sunucu, bir ara Tamontana'yı önde olmasına rağmen 15 boy geride gösterdi. 2 ve 3'üncülük mücadelesi yapan 2 numara Boat Race ve 4 numarada Sampa Cino'yu birincilik mücadelesi yaparmış gibi anlattı.

Hatasını son 100 metre kala fark eden Ali Kayakıt, yarışa sanki ışınlanarak oraya gelmiş olan ve 5 numaralı Tamontana'yı hayalinde en iç kulvardan getirtti. Kayakıt o anları anlatırken, Tamontana bir kaç metre sonra yarışı bitirmişti.

İşte Ali Kayakıt ağzından dökülen o cümleler "İç kulvarda 4 numaralı Sampacino bir boyun farkı kadar dışında 2 numaralı Boat Race başbaşa. Son 600'ü geçiyorlar. Evet bunlarında 15 boy kadar gerilerinde de 5 numaralı Tamontana.

Pistin çamur oluşundan dolayı atlar dışarı doğru savruluyorlar. Orta kulvarda 4 numaralı Sampacino dışanda 2 numaralı Boat Race arasındaki birincilik mücadelesi kıyasıya devam ediyor.

Dış kulvardan 2 numaralı Boat Race hakim olmaya çalışıyor. Ama orta kulvardan , 4 numaralı Sampa Cino yeniden geliyor. 2 tay başbaşa son 200'e doğru geliyorlar. Dış kulvardan 2 numaralı Boat Race az da olsa Sampacino'ya hakim oluyor. Yarım boy farkla en iç kulvardan da 5 numaralı Tamontana geliyor.

Son 100 geçiliyor. Dış kulvardan 2 numaralı Boat Race iç kulvardan 5 numaralı Tamontana geliyor. Koşunun liderliği alıyor ve 2. İnönü koşusunu Sayın Neriman Yüksel'in 5 numaralı Tamontana isimli tayı kazanıyor. 2'nci Boat Race 4 numaralı Sampacino 3'üncü 3 numaları Robi 4'üncu oluyor.