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Spiker yarışı anlattı izleyenler gülmekten bayıldı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 1997 yılında koşulan 2. İnönü koşusunu TV'den anlatan Ali Kayakıt, büyük fark atarak önde giden atı unutup 2 ve 3'üncülük mücadelesi yapan atları birincilik mücadelesi yaparcasına anlatması yeniden gündem  oldu ve seyredenleri güldürdü.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 18:00
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İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndan spiker yarışı anlattı izleyenler gülmekten bayıldı. 25 yıl önceki yarış yeniden izlenme rekoru kırdı 

Spiker yarışı anlattı izleyenler gülmekten bayıldı
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1997 yılının 14 Ağustos tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2. İnönü koşusuna 5 at katıldı. 1200 metre çimde koşulan yarışta 1 numara Adalım 2 numarada Boat Race, 3 numarada Robi, 4 numarada Sampacino ve 5 numarada da Tamontana start aldı. 

Yarışın başlamasıyla birlikte çok iyi bir çıkış yapan  5 numaralı Tamontana yağmur nedeniyle ağırlaşan zemine rağmen rakiplerine fark atarak yarışı önde götürmeye başladı.

Tay TV'den yarışı anlatan ünlü sunucu Ali Kayakıt, bir anlık dalgınlığının kurbanı oldu. Önde giden 5 numaralı Tamontana adlı unutan sunucu, bir ara Tamontana'yı önde olmasına rağmen 15 boy geride gösterdi. 2 ve 3'üncülük mücadelesi yapan 2 numara Boat Race ve  4 numarada Sampa Cino'yu birincilik mücadelesi yaparmış gibi anlattı.

Hatasını son 100 metre kala fark eden Ali Kayakıt, yarışa sanki ışınlanarak oraya gelmiş olan ve 5 numaralı Tamontana'yı hayalinde en iç kulvardan getirtti. Kayakıt o anları anlatırken, Tamontana bir kaç metre sonra yarışı bitirmişti.

İşte Ali Kayakıt ağzından dökülen o cümleler "İç kulvarda 4 numaralı Sampacino bir boyun farkı kadar dışında 2 numaralı Boat Race başbaşa. Son 600'ü geçiyorlar. Evet bunlarında 15 boy kadar gerilerinde de 5 numaralı Tamontana. 

Pistin çamur oluşundan dolayı atlar dışarı doğru savruluyorlar. Orta kulvarda 4 numaralı Sampacino dışanda 2 numaralı Boat Race arasındaki birincilik mücadelesi kıyasıya devam ediyor. 

Dış kulvardan 2 numaralı Boat Race hakim olmaya çalışıyor. Ama orta kulvardan , 4 numaralı Sampa Cino yeniden geliyor. 2 tay başbaşa son 200'e doğru geliyorlar. Dış kulvardan 2 numaralı Boat Race az da olsa Sampacino'ya hakim oluyor. Yarım boy farkla en iç kulvardan da 5 numaralı  Tamontana geliyor. 

Son 100 geçiliyor. Dış kulvardan 2 numaralı Boat Race iç kulvardan 5 numaralı Tamontana geliyor. Koşunun liderliği alıyor ve 2. İnönü koşusunu Sayın Neriman Yüksel'in 5 numaralı Tamontana isimli tayı kazanıyor. 2'nci Boat Race 4 numaralı Sampacino 3'üncü 3 numaları Robi 4'üncu oluyor.  

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merdanoğlu
3.12.2022 19:19
kameraman da iş yokmuş adamın suçu yok ki ekrandan ne gösteriliyorsa onu yansıtmış  
 
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