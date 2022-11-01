En ünlü at öldü: Atçılar yasta

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selman Taşbek şunları yazdı:



"Sabah aldığım haberi sanki bekliyor gibiydim. Aslında sağlığı da yaşına göre iyiydi. Oğlumuz THREE VALLEYS bu sabah 21 yaşında cennetin sonsuz çayırlarına intikal etti. Oğulları ve kızları ile hep yaşayacak, Ribella’nın yanı başında dinlenecek artık. Çok teşekkürler sana."



