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İstanbul'a kadınlar penceresinden bakış

Gerçekleştirdiği aktivitelerle Üsküdar'ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, sergi etkinlikleriyle İstanbulluları, resmin farklı alanlarında öne çıkan eserlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:12
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İstanbul'a kadınlar penceresinden bakış

İstanbul'a kadınlar penceresinden bakış
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Bu kapsamda Eda Erdoğan Alem-i Şuhud Resim Sergisi ile İstanbul'un derin manevi ritüellerini kadınların penceresinden aydınlatıyor. Yüzyıllardır ayakta kalan kültürümüzden motifler taşıyan yağlı boya eserlerden oluşan sergi, gerçeklikle hayal arasındaki ince çizgiden İstanbul'u seyrediyor.

Açılışta konuşan ressam Eda Erdoğan, kadın ve kadına atfedilen güzelliklerin asırlar boyunca her kaleme ve fırçaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türk sanat tarihinde kadın temasının önemine değinerek, "Yirminci yüzyıl ilk yarısı ile birlikte kadınlarımız sayısız başarılı sanat çalışmalarıyla kendi hikâyelerin, hayallerinin, ideallerinin öznesi olmuştur. Benzer bir tasavvurla bir kadın ressam olarak bu kişisel sergimde hayallerdeki İstanbul'u hatırlatmak istedim." şeklinde konuştu.

Sergide, İstanbul'a dair hatırda kalan ile hayal edileni buluşturan yeni bir dünya kurmak istediklerini, kendisine destek olan ailesine, arkadaşlarına ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Üsküdar'ın bir sanat ve kültür şehri olduğunu belirterek, "hanımların gözünden Üsküdar'ı ve İstanbul'u görmek bir başka güzel. Üsküdar Belediyesi olarak şehrimizden ilham alan, şehrimize ilham veren mekanlardan biri olan Nevmekan Sahil'de yine güzel bir etkinlikle karşınızdayız. Diğer tüm birbirinden güzel mekanlarımızla sanatçılarımızın yanında olmaya onlara destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemizde Mihri Müşfik hanımefendi ile birlikte kadın ressamlarımızın da önü açılmış bir ekol oluşmuştur. Bugün sergisini hep birlikte açacağımız Eda Erdoğan hanımefendi de bu geleneğin en önemli sanatçılarından birisidir. Kendisine bu güzel eserleriyle Üsküdar'ımızı onurlandırdığı için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

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