İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen çok net konuştu

Havaların soğumaya başladığı bu günlerde, yüksek kesimlerde kışın ilk izleri kendini gösteriyor. Dağlar beyaza bürünüyor ve Doğu Anadolu’da kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kalıyor.

Ancak İstanbul’da son iki yıldır kar görmeyen milyonlarca insan, bu sene kışın gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili net açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre, bu hafta Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine uygun seyredecek.

Güneşli hava tüm bölgeleri etkisi altına alacak ve genel olarak yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ancak yüksek kesimlerde ve bazı illerde kışın etkisi şimdiden hissediliyor.

Örneğin Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Birçok bölgede bunlar yaşanırken Megakent İstanbul'da ise milyonlarca kişi son iki senedir kara hasret kaldı.

Peki bu sene İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, çok net konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN BU ŞEKİLDE GİDECEK"

Prof. Dr. Şen, gündüz ve gece sıcaklık farkına dikkat çekerek, "Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz. Özellikle akşam 5'ten sonra montsuz çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek." dedi.

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'HAVADA KAR GÖRÜRSEK NE MUTLU'

Bu sene de sıkı bir kış yaşanmayacağını belirten Şen, "Çocukluğunuzdaki kışlar İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor." ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR'

Akşam saatleri için uyaran Şen, "Dışarı çıkarken yanınızda mont almalısınız. Gündüz hava açıksa gece de hava açık olur genelde. Bu gece soğumasından dolayı sis meydana geliyor. Karayolu ulaşımına vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

METEOROLOJİ GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde genel bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimler parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak. İç ve kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklığında büyük bir değişiklik beklenmiyor; mevsim normallerine uygun seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif eserken, Kıyı Ege ve Akdeniz’de ara sıra orta kuvvette esecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu olacak. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık olacak.