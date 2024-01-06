İstanbul’a karın geleceği tarih belli oldu. Sıcaklık 3-5 derece düşecek

İstanbul’un Salı akşamından itibaren Balkanlardan gelecek soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi. Gelen soğuk hava kütlesi kar yağışını da beraberinde getirecek.

“KUTUP SOĞUKLARI AVRUPA VE SİBİRYA ÜZERİNDEN GELİYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor” dedi.

“SICAKLIK 3-5 DERECE DÜŞECEK”

Özdemir ayrıca, "Kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek. Salı akşam saatlerinden itibaren soğuk havayla kar yağışı Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklıklar salıdan itibaren 10 derecinin altına düşmeye başlayacak. İstanbul'da salı akşamından itibaren kar yağmasını bekliyoruz. Yağış özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve sahil kesiminde kısa aralıklarla görülecek. Rüzgarın kuzey yönüne dönmesiyle salı günü İstanbul'da sıcaklık 3 ila 5 dereceye kadar düşecek” ifadelerini kullandı.