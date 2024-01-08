İstanbul’a yarın kar geliyor. AKOM’dan flaş uyarı geldi herkes önlemini alsın

Kaynak: AA
İstanbul’a yarın kar geliyor. AKOM’dan flaş uyarı geldi herkes önlemini alsın
AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı geldi. Yapılan açıklamada İstanbul’da yarın hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşeceği ve kar beklendiği kaydedildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

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