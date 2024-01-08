İstanbul’a yarın kar geliyor. AKOM’dan flaş uyarı geldi herkes önlemini alsın

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı geldi. Yapılan açıklamada İstanbul’da yarın hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşeceği ve kar beklendiği kaydedildi.