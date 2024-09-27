İstanbul'da 15 araçlık zincirleme kaza!

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da 15 araçlık zincirleme kaza!

Sultanbeyli'de 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza bölgesi havadan görüntülendi.

İstanbul Sultanbeyli ilçesi yan yolda saat 18.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Yola dökülen yağ nedeniyle araçların kayması sonucu 15 araç kazaya karıştı.

Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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Polis ekipleri, kaza sonrası güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.

Görgü tanığı Dündar Açıkgöz isimli vatandaş, "Araçtan yağ dökülmüş yola. Öndekiler kazayı görüyor. Buradakiler de kayıyorlar birbirlerine giriyorlar. Yaklaşık 15 araç var" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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