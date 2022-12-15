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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inanılmaz olay 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran bir kişi üzerine çıktı. Otomobile ve kendisinin üzerine benzin döken şahıs ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye eri şahsın üzerine hortum ile su sıktı. Otomobilden yere düşen şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:02
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inanılmaz olay 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde inanılmaz olay 
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İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakasına geçiş istikametinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, köprünün ortasında otomobilini durdurup tavanına çıktı. Şahıs elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü. 

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, otomobil üzerindeki şahsı ikna etmek için çaba sarf etse de şahıs elindeki şişeyi bırakıp aracın üzerinden inmeye ikna olmadı.

Bunun üzerine itfaiye eri tarafından otomobil üzerindeki şahsa hortum ile su sıkıldı. Kendisine su sıkılmasına öfkelenen şahıs elindeki şişe ile beraber itfaiyecilere doğru koşmak isteyince otomobilin üzerinden yere düştü. Yere düşen şahıs polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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